Лидер пригрозил западным странам ядерным оружием

Во время объявления частичной мобилизации в конце своей речи Владимир Путин сделал заявления, что Россия готова предпринять любые меры для защиты своих интересов, продолжив говорить о ядерном потенциале страны. Президент подчеркнул, что он не блефует. Его слова уже поспешили объяснить украинские журналисты.

"Политика Страны" пишет, что у некоторых аналитиков были предположения, что по итогам референдумов в ЛНР и ДНР Москва может выдвинуть Киеву ядерный ультиматум – ВСУ должны прекратить все боевые действия на российских территориях, иначе ВС РФ могут нанести удар по Украине.

"Из обращения Путина пока нельзя сделать однозначный вывод, что такой ультиматум будет выдвинут", – указали журналисты.

По их словам, глава России дал понять, что он готов пойти на такой шаг. При этом Путин отметил, что у российских солдат остается задача выйти на границы Донецкой области – это может говорить о том, что ВС РФ не будут прекращать вести боевые действия, а это делает ультиматум бессмысленным.

Также они полагают, что страшный намек президента, исходя из контекста, был скорее адресован Западу, а не Украине. Единственное, что можно сказать наверняка – конфликт перешел в новую стадию эскалации, предсказать исход которой трудно.