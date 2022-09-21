На Украине расшифровали страшный намек Путина в обращении к народу

На Украине расшифровали страшный намек Путина в обращении к народу
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Лидер пригрозил западным странам ядерным оружием

Во время объявления частичной мобилизации в конце своей речи Владимир Путин сделал заявления, что Россия готова предпринять любые меры для защиты своих интересов, продолжив говорить о ядерном потенциале страны. Президент подчеркнул, что он не блефует. Его слова уже поспешили объяснить украинские журналисты. 

"Политика Страны" пишет, что у некоторых аналитиков были предположения, что по итогам референдумов в ЛНР и ДНР Москва может выдвинуть Киеву ядерный ультиматум – ВСУ должны прекратить все боевые действия на российских территориях, иначе ВС РФ могут нанести удар по Украине. 

"Из обращения Путина пока нельзя сделать однозначный вывод, что такой ультиматум будет выдвинут", – указали журналисты. 

По их словам, глава России дал понять, что он готов пойти на такой шаг. При этом Путин отметил, что у российских солдат остается задача выйти на границы Донецкой области – это может говорить о том, что ВС РФ не будут прекращать вести боевые действия, а это делает ультиматум бессмысленным. 

Также они полагают, что страшный намек президента, исходя из контекста, был скорее адресован Западу, а не Украине. Единственное, что можно сказать наверняка – конфликт перешел в новую стадию эскалации, предсказать исход которой трудно. 

Источник: Политика страны ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

"Новая Украина": раскрыты коварные планы на Белоруссию

Минск хотят затащить в НАТО

Бой "фашистскому режиму": экс-офицер ВСУ попросился в Армию России

Украинец готов бороться с киевским режимом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей