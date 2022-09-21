Украинский посол начала переходить на оскорбления в отношении страны

После объявления в России частичной мобилизации первая реакция последовала со стороны Германии. Вице-президент ФРГ Роберт Хабек назвал частичную мобилизацию в РФ "дальнейшей эскалацией", а также "плохим и неверным шагом". Следом отреагировали в китайском МИД, призвав все стороны к прекращению огня и к мирному урегулированию путем диалога. Позже подключилась представитель Вашингтона в Киеве посол Бриджит Бринк.

В своем Twitter она написала, что США продолжат поддержку Украины настолько долго, насколько это потребуется. Референдумы в ДНР, ЛНР И Херсонской области они признавать не намерены.

"Фальшивые референдумы и мобилизация – признаки слабости, несостоятельности России", – написала она.

Во время своего обращения к народу Владимир Путин заявил, что США прямо подталкивают ВСУ к переносу боевых действий на российскую территорию, передает "Свободная пресса". Страны Запада, указал лидер, без стеснения заявляют, что Россия должна быть разгромлена любыми способами.