Пресс-секретарь президента дал ответ

В Кремле отказываются давать подробности того, что именно содержится в седьмом пункте указа о мобилизации. Как отметил Дмитрий Песков, этот раздел для служебного пользования. Однако пресс-секретарь указал, что речь идет о количестве граждан, подлежащих мобилизации.

Песков, отвечая на вопрос журналистов, лишь напомнил, что министр обороны Шойгу сообщил, что под мобилизацию попадет 300 тысяч человек.

После слухов, что повестки будут присылать в том числе и через Госуслуги, Минцифры пояснило, что подобного не будет, поскольку соответствующей правовой базы не существует, передает телеканал "360".