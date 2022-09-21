"Теневое руководство": в США обеспокоены действиями Вашингтона на Украине

"Теневое руководство": в США обеспокоены действиями Вашингтона на Украине
Фото: www.unsplash.com
Американские эксперты бьют тревогу

Конфликт, развернувшийся на территории украинского государства, изначально сложно было назвать результатом противостояния Москвы и Киева. Многие эксперты отмечают, что на фронте Незалежной столкнулись интересы России и коллективного Запада. Интересными размышлениями на этот счет поделился известный американский журналист Рамзи Баруд.

Опытный эксперт из Соединенных Штатов Америки отметил, что вашингтонской администрации приходится вкладывать колоссальные средства для того, чтобы максимально затянуть конфликт на Украине. Более того, таким образом США фактически вступают в прямую конфронтацию с Российской Федерацией.

Баруд пояснил, что данные действия имеют перед собой одну цель – сохранить гегемонию Запада, в первую очередь, самих США. Специалист отметил, что говорить о локальном конфликте не приходится. Все понимают, что американцы очень активно участвуют в боестолкновениях: они помогают украинцам разведанными, а также снабжают их вооружением. Кроме того, на территории Незалежной действуют иностранные инструкторы.

"Теневое руководство – Вашингтон принимает активное участие в российско-украинском конфликте, который дорого обходится США", – констатировал аналитик.

Специалист отметил, что такие действия вашингтонской администрации наносят урон США, которым приходится тратить огромные ресурсы на "черную дыру" под названием Вооруженные силы Украины.

Источник: MintPress ✓ Надежный источник
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