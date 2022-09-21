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Сегодня, 21 сентября, российский лидер Владимир Путин объявил о вынужденном решении провести в стране частичную мобилизацию. Агрессивная политика Запада на Украине заставила Кремль пойти на такой шаг. Разумеется, решение получило широкий резонанс – власти ведущих мировых держав бурно отреагировали на произошедшее.
В китайском МИД подчеркнули, что необходимо как можно быстрее сесть за стол переговоров и добиться решения, которое устроит обе стороны. При этом, оценивая общую тяжелую ситуацию на международной арене, китайский лидер Си Цзиньпин объявил, что армии КНР нужно готовиться к войне.
Будапешт, памятуя о своем соседстве с Украиной, также призвал начать переговоры и найти способы мирного урегулирования конфликта.
Американцы стали заверять, что никогда не представляли угрозу для Российской Федерации. Там всерьез испугались ядерного конфликта и призвали завершить украинский кризис "на справедливых условиях".
Лондон счел решение о частичной мобилизации эскалацией конфликта. Там продолжают создавать вокруг России образ главного врага человечества.
Глава Пятой республики Эмманюэль Макрон назвал решение Путина "плохой новостью" и объявил, что изоляцию России усилят.
Берлин также подчеркнул, что частичная мобилизация кажется ему эскалацией и ухудшением ситуации. При этом там особо отметили, что не собираются признавать итоги референдумов по самоопределению освобожденных от украинских боевиков территорий.
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