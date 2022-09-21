Как другие страны отреагировали на решение Путина о мобилизации

Как другие страны отреагировали на решение Путина о мобилизации
Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Выступление президента смотрел весь мир

Сегодня, 21 сентября, российский лидер Владимир Путин объявил о вынужденном решении провести в стране частичную мобилизацию. Агрессивная политика Запада на Украине заставила Кремль пойти на такой шаг. Разумеется, решение получило широкий резонанс – власти ведущих мировых держав бурно отреагировали на произошедшее.

Китай

В китайском МИД подчеркнули, что необходимо как можно быстрее сесть за стол переговоров и добиться решения, которое устроит обе стороны. При этом, оценивая общую тяжелую ситуацию на международной арене, китайский лидер Си Цзиньпин объявил, что армии КНР нужно готовиться к войне.

Венгрия

Будапешт, памятуя о своем соседстве с Украиной, также призвал начать переговоры и найти способы мирного урегулирования конфликта.

США

Американцы стали заверять, что никогда не представляли угрозу для Российской Федерации. Там всерьез испугались ядерного конфликта и призвали завершить украинский кризис "на справедливых условиях".

Великобритания

Лондон счел решение о частичной мобилизации эскалацией конфликта. Там продолжают создавать вокруг России образ главного врага человечества.

Франция

Глава Пятой республики Эмманюэль Макрон назвал решение Путина "плохой новостью" и объявил, что изоляцию России усилят.

Германия

Берлин также подчеркнул, что частичная мобилизация кажется ему эскалацией и ухудшением ситуации. При этом там особо отметили, что не собираются признавать итоги референдумов по самоопределению освобожденных от украинских боевиков территорий.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Белый дом резко отреагировал на слова Путина о ядерном оружии

Выступление президента России получило широкий резонанс

Москва готовит ужасающий ответ на "победу" Киева в конфликте - СМИ

Украинцы могут совершить роковую ошибку, которая погубит всю страну

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей