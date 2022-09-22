Атаке подвергся Мелитополь

Сегодня, 22 сентября, было осуществлено очередное нападение на многострадальную Запорожскую область. Печальными новостями поделился член главного совета региональной администрации Владимир Рогов. По его словам, мощный взрыв прогремел в районе центрального рынка Мелитополя.

Позже стало известно, что за организацией террористической атаки на Мелитополь, как и ожидалось, стоят спецслужбы киевского режима.

В администрации Запорожской области подчеркнули, что таким образом украинские боевики хотели запугать жителей региона в преддверии референдума, на котором они могут принять решение об обретении независимости с последующим вхождением в состав Российской Федерации.

В результате очередной атаки украинцев пострадали три человека. К счастью, ранения оказались не тяжелыми, жизни пострадавших ничего не угрожает.