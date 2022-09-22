На центральном рынке в Запорожье прогремел мощный взрыв

На центральном рынке в Запорожье прогремел мощный взрыв
Фото: www.unsplash.com
Атаке подвергся Мелитополь

Сегодня, 22 сентября, было осуществлено очередное нападение на многострадальную Запорожскую область. Печальными новостями поделился член главного совета региональной администрации Владимир Рогов. По его словам, мощный взрыв прогремел в районе центрального рынка Мелитополя.

Позже стало известно, что за организацией террористической атаки на Мелитополь, как и ожидалось, стоят спецслужбы киевского режима.

В администрации Запорожской области подчеркнули, что таким образом украинские боевики хотели запугать жителей региона в преддверии референдума, на котором они могут принять решение об обретении независимости с последующим вхождением в состав Российской Федерации.

В результате очередной атаки украинцев пострадали три человека. К счастью, ранения оказались не тяжелыми, жизни пострадавших ничего не угрожает.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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