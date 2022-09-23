Глава страны должен опираться на тактику Джона Кеннеди

Слова президента России Владимира Путина о готовности отвечать на угрозы нужно воспринимать достаточно серьезно – хоть прямо он и не заявлял о намерении применить ядерное оружие, намек на это в его речи явно прослеживался. Однако это не единственный аспект, который достоен внимания. Также лидер напомнил, что Россия была готова урегулировать конфликт дипломатическим путем в Стамбуле – за это и нужно зацепиться главе США Джо Байдену при планировании дальнейших действий, считает обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатус.

Сложившаяся политическая ситуация для Вашингтона довольно сложная: продолжение эскалации грозит ядерной катастрофой, которая даже в локальных условиях может быть губительной, а потакание доводам Москвы станет прецедентом для Пекина, который также воспользуется ядерным шантажом в вопросе Тайваня.

Джо Байдену следует обратить внимание на тактику Кеннеди в Карибском кризисе – его предшественник услышал в посланиях Хрущева поиск путей деэскалации, а не военного усиления, передает Общественная служба новостей.

"Один сигнал, который Байден должен передать Путину и русскому народу, заключается в том, что Запад не стремится к господству. Для начала можно было бы наметить путь к взаимной послевоенной стабильности, если Россия прекратит свою агрессию", – считает обозреватель, сообщает URA.RU.

Прецедент с Кеннеди и Карибским кризисом оказался действенным по двум причинам. Первая заключалась в том, что президент США показал готовность рискнуть ядерной войной, чтобы остановить Россию. Вторая – он нашел тайный обходной канал, который позволил спасти политическое лицо страны и избежать катастрофы. И Байдену следует усвоить оба урока, заключил Игнатус.