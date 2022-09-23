Байдену подсказали скрытый путь решения конфликта на Украине - достаточно одного шага

Байдену подсказали скрытый путь решения конфликта на Украине - достаточно одного шага
Фото: White House/ via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Глава страны должен опираться на тактику Джона Кеннеди

Слова президента России Владимира Путина о готовности отвечать на угрозы нужно воспринимать достаточно серьезно – хоть прямо он и не заявлял о намерении применить ядерное оружие, намек на это в его речи явно прослеживался. Однако это не единственный аспект, который достоен внимания. Также лидер напомнил, что Россия была готова урегулировать конфликт дипломатическим путем в Стамбуле – за это и нужно зацепиться главе США Джо Байдену при планировании дальнейших действий, считает обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатус. 

Сложившаяся политическая ситуация для Вашингтона довольно сложная: продолжение эскалации грозит ядерной катастрофой, которая даже в локальных условиях может быть губительной, а потакание доводам Москвы станет прецедентом для Пекина, который также воспользуется ядерным шантажом в вопросе Тайваня. 

Джо Байдену следует обратить внимание на тактику Кеннеди в Карибском кризисе – его предшественник услышал в посланиях Хрущева поиск путей деэскалации, а не военного усиления, передает Общественная служба новостей

"Один сигнал, который Байден должен передать Путину и русскому народу, заключается в том, что Запад не стремится к господству. Для начала можно было бы наметить путь к взаимной послевоенной стабильности, если Россия прекратит свою агрессию", – считает обозреватель, сообщает URA.RU.

Прецедент с Кеннеди и Карибским кризисом оказался действенным по двум причинам. Первая заключалась в том, что президент США показал готовность рискнуть ядерной войной, чтобы остановить Россию. Вторая – он нашел тайный обходной канал, который позволил спасти политическое лицо страны и избежать катастрофы. И Байдену следует усвоить оба урока, заключил Игнатус.

Источник: The Washington Post ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Германия забирает себе экс-дочку "Газпрома"

Страна спасает себя от дефицита топлива

Лавров назвал в ООН главного виновника зверств Украины

Министр перечислил главные страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей