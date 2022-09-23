Конфликт перейдет в новую степень противостояния

Украинский политический обозреватель Юрий Подоляка предположил, к какому дальнейшему шагу может прибегнуть руководство России после проведения частичной мобилизации в стране. Его слова приводит "Царьград".

Журналист указал, что мера была ожидаемой и необходимой. Дальше будут созданы новые воинские части в соответствии с планами призыва по ВУСам. И в этом вопросе важно опираться на опытных специалистов, а не кого попало. Он не исключает, что в приграничных с Донбассом регионах могут ввести военное положение, однако Подоляка считает это маловероятным сценарием развития событий.

Эксперт отметил, что проведение референдумов существенно повысит ставки в украинском конфликте – и после этого его завершение будет лежать только на плечах военных, поскольку ни Украина, ни Запад результаты не примут, и на переговоры надежды больше не будет.

По его словам, в таких условиях изменение статуса СВО окажется неизбежным. Если на территории России объявят военное положение, то точно прекратится газовый транзит через Украину и возникнет множество других негативных экономических последствий, а удары по украинской инфраструктуре станут регулярными.

После объявления войны, считает эксперт, ситуация начнет серьезно меняться и внутри страны. Российское общество может оказаться не готово к такому развитию ситуации, поэтому некоторые вещи, которые ранее были в стране позволены, будут сворачивать. Хотя для обывателя принципиально ничего не изменится.

Сегодня, 23 сентября, в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы по присоединению к России. Они продлятся до 27 сентября. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что это является важным историческим событием, которое откроет параграф новой истории, передает РИА ФАН.