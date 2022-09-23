И дело не только в цифрах

Объявленная в Российской Федерации частичная мобилизация проводится в совершенно ином порядке, если сравнивать кампанию с украинской. Наблюдается совершенно противоположная картина, заявил политолог Сергей Марков.

Спикер обратил особое внимание на численность призывников: в процентном соотношении это две десятых доли процента от всего населения Российской Федерации (против 3 процентов населения на Украине).

Фактическое население Незалежной до начала боевого конфликта составляло порядка тридцати миллионов человек – по указу политического руководства страны на Украине мобилизовали порядка миллиона. Напрашивается следующая цифра: мобилизованных на Украине в пятнадцать раз больше.

Еще одна деталь: в Российской Федерации призываются граждане, имеющие опыт воинской службы. На Украине в горячую точку кидают всех подряд. Более того, границ РФ открыты – в то время как на Украине действует запрет на выезд всех мужчин возрастом до 65 лет.

Нужно помнить, что военные РФ отправляются на выполнение боевых задач, пройдя полную подготовку, которая занимает порядка двух месяцев, передает "Пятый канал".

Таким образом, считает Марков, мобилизация украинского образца – варварская деспортия позапрошлого века, где мужчин выхватывают во всех местах, отпуская на сутки домой с обязательством вернуться.