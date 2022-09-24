Мобилизация окажет серьезный эффект на фронтовую ситуацию

Подготовка специалистов в рамках частичной мобилизации вряд ли будет быстрой, считает военный обозреватель Александр Артамонов. Он полагает, что руководство ВС РФ будет следовать давней практике, когда на подготовку резервистов большинства специальностей уходило от трех месяцев, пишет "Украина.ру".

Эксперт полагает, что это окажет важное значение на ход спецоперации, выразив уверенность, что разница между текущим положением вещей и грядущим будет существенной.

"Ставлю на то, что первые какие-то перемены хорошие начнутся в конце ноября – начале декабря, до католического рождества", – заявил он.

Артомонов отметил, что более вероятно первые изменения начнуться до 20-го ноября, а решительные изменения ожидаются до 25 декабря.

По его словам, к этому времени может произойти решительный перелом ситуации на фронте – начнется возвращение потеряных ранее населенных пунктов.

Эксперт полагает, что мобилизация была объявлена, поскольку не хватает физической пехоты для сдерживания линии фронта. Более вероятно, что обстреляные части будут вставать по линии соприкосновения, а мобилизованные займут вторую линию.