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После объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизации число людей, которые стали интересоваться способами не попасть под призыв сильно возросло – многие решили, что самым действенным способом будет уехать за рубеж. Те, кто остались, начали искать легальные и не очень пути для ухода от мобилизации.
Часть стран уже заявили, что желание избежать участия в боевых действиях не является достаточным основанием для выдачи гуманитарной визы россиянам – к примеру, такого мнения придерживаются в Прибалтике и Финляндии. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страна не будет предоставлять таким мужчинам убежаще, дав гражданам России один совет.
"Россияне должны остаться и сражаться. Против Путина", – заявил он в Twitter.
По его словам, уклонисты просто убегают от своей ответственности за происходящее.
В России к мужчинам, избегающим призыва, отношение не лучше. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал трусами и предателями тех, кто придумывает причины скрыться от призыва.
"Поневоле начинаешь понимать, что без этого баласта всем будет лучше и легче. Дармоеды, лентяи, тунеядцы, иждивенцы никакой пользы никогда не принесут. Только вред. Бесполезные люди. Пусть убегают", – написал он.
Вместе с тем Кадыров полагает, что нужно призвать половину сотрудников силовых ведомств – их в России насчитывается около пяти млн.
Не все страны разделяют такой подход к россиянам, которые скрываются от призыва. К примеру, власти Германии считают, что этим людям нужно разрешить въезд по гуманитарным причинам. Власти Израиля также поручили увеличить количество вывозных рейсов из России, чтобы увезти евреев, имеющих право на репатриацию.
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