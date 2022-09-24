Уклонистам дали два совета в России и Европе

Уклонистам дали два совета в России и Европе
Фото: Bulkin Sergey/via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Поток российских беженцев с 21 сентября сильно возрос

После объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизации число людей, которые стали интересоваться способами не попасть под призыв сильно возросло – многие решили, что самым действенным способом будет уехать за рубеж. Те, кто остались, начали искать легальные и не очень пути для ухода от мобилизации. 

Часть стран уже заявили, что желание избежать участия в боевых действиях не является достаточным основанием для выдачи гуманитарной визы россиянам – к примеру, такого мнения придерживаются в Прибалтике и Финляндии. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страна не будет предоставлять таким мужчинам убежаще, дав гражданам России один совет. 

"Россияне должны остаться и сражаться. Против Путина", – заявил он в Twitter. 

По его словам, уклонисты просто убегают от своей ответственности за происходящее. 

В России к мужчинам, избегающим призыва, отношение не лучше. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал трусами и предателями тех, кто придумывает причины скрыться от призыва. 

"Поневоле начинаешь понимать, что без этого баласта всем будет лучше и легче. Дармоеды, лентяи, тунеядцы, иждивенцы никакой пользы никогда не принесут. Только вред. Бесполезные люди. Пусть убегают", – написал он.

Вместе с тем Кадыров полагает, что нужно призвать половину сотрудников силовых ведомств – их в России насчитывается около пяти млн. 

Не все страны разделяют такой подход к россиянам, которые скрываются от призыва. К примеру, власти Германии считают, что этим людям нужно разрешить въезд по гуманитарным причинам. Власти Израиля также поручили увеличить количество вывозных рейсов из России, чтобы увезти евреев, имеющих право на репатриацию. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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