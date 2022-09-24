Поток российских беженцев с 21 сентября сильно возрос

После объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизации число людей, которые стали интересоваться способами не попасть под призыв сильно возросло – многие решили, что самым действенным способом будет уехать за рубеж. Те, кто остались, начали искать легальные и не очень пути для ухода от мобилизации.

Часть стран уже заявили, что желание избежать участия в боевых действиях не является достаточным основанием для выдачи гуманитарной визы россиянам – к примеру, такого мнения придерживаются в Прибалтике и Финляндии. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страна не будет предоставлять таким мужчинам убежаще, дав гражданам России один совет.

"Россияне должны остаться и сражаться. Против Путина", – заявил он в Twitter.

По его словам, уклонисты просто убегают от своей ответственности за происходящее.

В России к мужчинам, избегающим призыва, отношение не лучше. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал трусами и предателями тех, кто придумывает причины скрыться от призыва.

"Поневоле начинаешь понимать, что без этого баласта всем будет лучше и легче. Дармоеды, лентяи, тунеядцы, иждивенцы никакой пользы никогда не принесут. Только вред. Бесполезные люди. Пусть убегают", – написал он.

Вместе с тем Кадыров полагает, что нужно призвать половину сотрудников силовых ведомств – их в России насчитывается около пяти млн.

Не все страны разделяют такой подход к россиянам, которые скрываются от призыва. К примеру, власти Германии считают, что этим людям нужно разрешить въезд по гуманитарным причинам. Власти Израиля также поручили увеличить количество вывозных рейсов из России, чтобы увезти евреев, имеющих право на репатриацию.