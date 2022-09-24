Руководитель признал, что некоторых граждан отправили на военные действия по ошибке

Губернатор Якутии Айсен Николаев поручил местным органам усилить взаимодействие с военными комиссариатами – стороны должны провести работу, чтобы недопустить призыва на военную службу граждан, которые не попадают под частичную мобилизацию. Также он заявил, что призванных по ошибке требуется вернуть домой.

Николаев отметил, что случаи ошибочного призыва в Якутии имеются. К примеру, когда к военной службе привлекали многодетных отцов, у которых 4 и более несовершеннолетних детей, находящихся на иждивении. Из-за этого работа военных комиссариатов будет под усиленным контролем местных властей.

"Все, кто был мобилизован по ошибке, должны быть возвращены обратно. Эта работа уже началась", – сообщил он.

Также он предложил ввести в регионе единовременную выплату тем, кто был призван, в размере 200 тысяч рублей. Их семьи освободят от оплаты детских садов, обеспечат платное питание их детей в школах, предоставят целевые места в вузах, бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря и в зависимости от готовности учебных заведений могут предоставить повышенные стипендии.