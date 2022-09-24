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Глава Пышминского городского округа Свердловской области Андрей Варлаков утверждает, что первая волна частичной мобилизации в России продлится до 4 октября. Его слова приводит портал URA.RU.
Чиновник пояснил, что сроки касаются его городского округа, в других регионах призыв на военную службу может завершиться и раньше.
"Первая волна, если мы выполним норму призыва, должна закончиться 4 октября. Это у нас на территории. Где-то она будет продолжаться больше, где-то меньше", – заявил он.
Всего, по его словам, Свердловской области поставили задачу призвать 9,7 тысяч мужчин, из которых чуть больше ста – из Пымшинского района. Повестки приходится развозить ежедневно, обычно по утрам.
Первую набранную группу рекрутов отправят 25 сентября в Камышлов.
Ранее в Сети распространялась противоречивая информация о предполагаемой длительности частичной мобилизации в России. Некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники утверждали, что все может продлиться до 10 октября. Другие говорили о крайней дате 5 октября. Ни одна из них не была официально подтверждена.
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