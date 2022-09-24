Впервые озвучены сроки первой волны мобилизации в России

Впервые озвучены сроки первой волны мобилизации в России
Фото: Кошелев Илья/via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Информация касается, как минимум, одного региона страны

Глава Пышминского городского округа Свердловской области Андрей Варлаков утверждает, что первая волна частичной мобилизации в России продлится до 4 октября. Его слова приводит портал URA.RU.

Чиновник пояснил, что сроки касаются его городского округа, в других регионах призыв на военную службу может завершиться и раньше. 

"Первая волна, если мы выполним норму призыва, должна закончиться 4 октября. Это у нас на территории. Где-то она будет продолжаться больше, где-то меньше", – заявил он.

Всего, по его словам, Свердловской области поставили задачу призвать 9,7 тысяч мужчин, из которых чуть больше ста – из Пымшинского района. Повестки приходится развозить ежедневно, обычно по утрам. 

Первую набранную группу рекрутов отправят 25 сентября в Камышлов. 

Ранее в Сети распространялась противоречивая информация о предполагаемой длительности частичной мобилизации в России. Некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники утверждали, что все может продлиться до 10 октября. Другие говорили о крайней дате 5 октября. Ни одна из них не была официально подтверждена. 

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
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