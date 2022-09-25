Противник забирает с собой все, что может - и жизни гражданских

Киев пытается нанести максимальный ущерб России путем активизации атак на всей линии соприкосновения – так Банковая реагирует на новость о референдумах. Однако проблема в том, что личного состава на масштабные кампании ВСУ сейчас не хватает.

Самая большая опасность для россиян на фронте – попытки противника форсировать Оскол, протекающий параллельно западным границам Луганщины. Украинские ДРГ наводнили окрестности ближайших населенных пунктов в 15 км от Купянска – если они смогут переплыть реку каким-то образом, позиции россиян будут под угрозой. РФ может атаковать дамбу в Северском Донце, что нарушит логистику ВСУ и поставит крест на их снабжении на участке.

Киев параллалельно пытается взять Красный Лиман, адски пытаясь прорвать оборону россиян. Город отвоеван у ВСУ еще весной. Тут и железнодорожная станция, и мосты через Северский Донец. Именно тут, считают аналитики из США, будет происходить сосредоточение переброшенных допсил. Огневая поддержка придется на подконтрольную Украине часть Запорожья, Николаевскую и Днепропетровскую области.

Учитывая отступление и потери ВСУ на бахмутском направлении, стоит ждать очередного "котла", пишет "Свободная Пресса". В скором времени стоит ждать и взятия самого Бахмута, мост через который ВСУ при отступлении взорвали.

Сейчас украинская артиллерия не жалеет снарядов на гражданские объекты. Как пишет "Пятый канал", 25 сентября ВСУ обстреляли Энергодар и территорию, примыкающую к ЗАЭС.