Путин сделал важное заявление о переговорах с Киевом

Путин сделал важное заявление о переговорах с Киевом
Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Его слова прозвучали во время личной беседы с Эрдоганом

Во время минувшего саммита ШОС президент России Владимир Путин поднял вопрос о возможности продолжить переговоры с украинской стороной по поводу конфликта. Об этом рассказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, сообщает РИА "Новости". 

Лидер во время личной беседы с Реджепом Эрдоганом рассказал, что Москва готова вернуться к обсуждению мирного урегулирования конфликта, но на основе новых появившихся факторов – что именно подразумевал президент министр не пояснил. 

Саммит ШОС проходил в Самарканде с 15 по 16 сентября, когда украинская армия продолжала наступление на ранее освобожденные Россией территории. По его итогам Реджеп Эрдоган сообщал, что российский президент стремиться как можно быстрее закончить СВО. 

Позже, 19 сентября, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях призвали как можно скорее провести референдумы по вхождению регионов в состав России. На следующий день, 20 сентября, органы местного самоуправления объявили даты голосования. Затем, 21 сентября, Владимир Путин подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации.

Украина и западные страны заявили, что результаты референдума ими признаны не будут. США и ЕС пообещали поддерживать украинскую сторону до тех пор, пока конфликт не будет завершен. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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