Вскоре будут подведены итоги волеизъявления граждан

Сегодня, 27 сентября, завершается голосование людей с ряда освобожденных территорий по вопросу их присоединения к Российской Федерации. Очевидно, что после этого на фронте произойдут серьезные изменения. Своим мнением по поводу текущих событий поделился знаменитый военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.



В первую очередь, необходимо понимать, что в случае положительного решения на референдумах, Херсонская и Запорожская области, а также ЛДНР станут полноправными субъектами нашей страны. Это значит, что на их территории будет действовать российское законодательство. При этом любая агрессия против новых субъектов станет расцениваться Москвой как нападение на Россию.

Баранец подчеркнул, что такие шаги по защите мирного населения освобожденных территорий вызывают форменную истерику у коллективного Запада и марионеточного киевского режима. Не сложно предположить, что вскоре начнется эскалация конфликта.

"И Запад, и Украина остервенеют. Киев уже показывает свой звериный оскал", – двумя фразами описал грядущие события опытный военный эксперт.

При этом, по мнению специалиста, после референдумов действия Вооруженных сил России будут более решительными, что поможет защитить интересы и суверенитет нашей страны.