Окончательное решение будет известно после проведения голосования

Завершение референдумов в подконтрольных России украинских регионах приведет к изменению статуса СВО. Такого мнения придерживаются российские политики, а также западные аналитики. Предположительно, в ближайшее время боевые действия могут проходить под указанием "контртеррористической операции".

Ранее такое изменение анонсировал глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, завершение референдумов станет своеобразной точкой невозврата и приведет к началу КТО на новой территории России, передает телеканал "360".

Аналитики американского Института по изучению войны (ISW) предполагают, что такое изменение статуса СВО в данной ситуации является более вероятным. Речи об объявлении Россией войны на данный момент не идет.

Введение статуса КТО на всей территории страны будет иметь массу юридических последствий. Согласно российскому законодательству, в таком случае будет усилена охрана общественного порядка, можно будет вести контроль за телефонными переговорами и различным обменом информацией через каналы коммуникаций. Разрешено изъятие транспортных средств для использования сотрудниками правоохранительных служб, а также безпрепятственное проникновение в жилые помещения.

Согласно законодательству, будет разрешено "удаление" физлиц и транспорта, проведение досмотра, а также введение карантина. На приграничных участках может быть введено военное положение и контроль за всеми выезжающими и въезжающими гражданами.