Потери противника возрастут в разы

Последние сообщения Министерства обороны о ходе СВО свидетельствуют, что войска РФ готовят крупное наступление после проведения референдумов о вхождении освобожденных территорий и ЛДНР в состав России, считает политолог Евгений Михайлов.

Эксперт, в частности, указывает на захлебнувшееся наступление противника у Красного Лимана с уничтожением живой силы украинской стороны с крупным заводом в Запорожье по ремонту арторужия.

ВСУ теперь обращаются к Штатам с просьбой не о минометах, а о "дальнобоях". Значит, украинская сторона будет бомбить российские города, считает политолог. И не только там, где состоялись референдумы.

В Харьковщине уничтожили живую силу противника численностью до 150 человек, атакован и приведен в негодность бронетанковый завод. Там же сбит истребитель ВВС Украины.

Михайлов уверен, что российские войска готовят страшный удар по противнику. Точнее ситуация прояснится после того, как РФ на официальном уровне примет территории, где состоялся референдум, в свой состав.

Киев же не думает отказываться от тактики террора в отношении гражданского населения: в Ворошиловском районе Донецка обнаружили очередной "лепесток", передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".