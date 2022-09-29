НАТО объявили о намерении открыто послать войска на Украину

НАТО объявили о намерении открыто послать войска на Украину
Фото: Eric Lalmand/Belga News Agency/www.globallookpress.com
Альянс готов сделать это при одном условии

Глава польского МИД Збигнев Рау допускает, что в качестве ответа на действия России НАТО способно в открытую послать свои войска на Украину. Такое заявление он сделал в эфире RMF24.

Рау указал, что для этого Москве надо только использовать свое ядерное оружие – и тогда весь мир, в координации с США, отреагирует на эти действия. По его словам, для этого будет использована украинская территория. 

Журналисты поинтересовались, имеет ли дипломат в виду вероятный ввод военного контингента альянса в зону СВО.

"Нельзя исключать, но нужно также сказать, что это не будет необходимой процедурой, потому что могут применяться обычные вооружения, например авиация или запуск ракет, причем не обязательно с украинской земли", – указал он.

До этого Рау в интервью американской прессе говорил, что, насколько ему известно, Россия не планирует нападать на страны НАТО. Однако в альянсе уже готовы к вероятной атаке ядерным оружием по Украине – в случае, если российская власть пойдет на такой шаг, то представители блока нанесут "разрушительный ответ", передает телеканал "360"

Источник: RMF24 ✓ Надежный источник
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