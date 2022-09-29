Американцы решили надавить на Москву

С начала спецоперации западные страны вместе с Украиной пытаются протащить в ООН резолюцию с осуждениями действий России. Сделать это не представляется возможным, поскольку документ постоянно блокируется российскими, китайскими и индийскими представителями. Тем не менее, как пишет Politico, США все же нашли лазейку для того, чтобы публично выставить Россию агрессором и подтвердить это документально.

Сперва американцы хотят попробовать менее трудозатратный способ – уговорить Индию и Китай встать в этом вопросе на их сторону. Переубедить страны стало немного легче после того, как Владимир Путин намекнул на вероятное использование ядерного оружия.

Также Госдепартамент пытается убедить друзей и врагов России оказать давление на Москву, чтобы она отказалась от сворачивания на ядерную дорожку.

Если такая тактика не сработает, то Вашинтон намеревается действовать от лица ООН. Сейчас администрация Бадена пытается принять резулюцию против России в обход Совбеза ООН. Официальные лица рассматривают возможность использования малоизвестного положения в уставе организации – "Единство в пользу мира". Оно было задействовано в 1950 году, когда Северная Корея напала на Южную, и это поддержали Россия и Китай. Решение было принято в их обход.

Тем не менее, основная надежда у США лежит на Си Цзиньпине и Нарендре Моди, которые могут убедить российского лидера не использовать ядерное оружие.