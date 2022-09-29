Американский самолет устроил странные маневры у Калининграда

Американский самолет устроил странные маневры у Калининграда
Фото: Flightradar
Военные несколько часов летали у российских границ

Возле Калининграда была зафиксированна странная активность самолета-разведчика ВВС США RC-135W River Joint с позывным JAKE 11. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию самолетов. 

Известно, что судно вылетело с авиабазы Милденхолл в Великобритании. После этого оно добралось до польского Гданьска и приблизось к российским границам. Затем самолет стал несколько часов наворачивать круги около Калининградской области.

Известно, что американцы усилили свою разведдеятельность на фоне заявления Путина о готовности ответить на угрозы России любыми доступными методами. В Пентагоне опасаются, что Москва может задействовать ядерное оружие. Поэтому они регулярно ведут наблюдение за более перспективными направлениями вероятной атаки. 

Как писали американские СМИ, в США подозревают, что Россия может задействовать для этого расположенные в Калиниградском регионе истребители, способные нести ядерное оружие. Летом туда было переброшено три подобных судна, входящих в состав ВВС России. 

Источник: Лента.ру
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