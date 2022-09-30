США готовят ракетный удар по Кремлю: как отреагирует Россия

США готовят ракетный удар по Кремлю: как отреагирует Россия
Фото: unsplash.com
Вашингтону уже послали официальное предостережение

Американское издание Newsweek со ссылкой на источники в военном руководстве страны рассказало, какой ответ готовят США на задействование Россией ядерного оружия на Украине. Среди возможных вариантов – "нанесение обезглавливающего удара по российскому военно-политическому руководству", или простым языком – удар по Кремлю. Российское посольство уже отреагировало на подобные угрозы. 

В своем канале в Telegram представители ведомства возмутились, что американцы позволяют себе подобную риторику. Они указали, что такие рассуждения являются "бредовыми", выразив надежду, что они не имеют ничего общего с официальной позицией Пентагона, передает телеканал "360"

"В противном случае – мир и вправду вплотную подошел к опасной черте и на горизонте замаячил Карибский кризис 2.0", – указано в сообщении.

Дипломаты, в свою очередь, предупредили, что если Вашингтон решится на такой шаг, то последствия окажутся катастрофическими для всего мира, указывает RT. Россия не откажется от своего права защищать собственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ любыми способами – отплатит той же монетой без размышлений.  

Однако в ведомстве предупреждают, что лучше двум ядерным державам не переходить в открытый конфликт, чтобы избежать грандиозной катастрофы. 

Источник: Посольство России в США ✓ Надежный источник
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