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После выступления Владимира Путина по поводу частичной мобилизации страны Запада и Украина стали серьезно опасаться вероятности использования Россией ядерного оружия. В НАТО уже проработали свой вероятный план ответа на такие действия, допустив, что в последствии удар будет нанесен прямо по Кремлю. Однако российские эксперты полагают, что Москва не станет первой использовать свои ядерные ракеты.
Как написал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в своем Telegram, более вероятно, что первый ядерный удар Россия нанесет только после того, как НАТО решаться в открытую атаковать страну.
"Первый ответный ограниченный российский ядерный (!) удар (удары) будет нанесен по одной из целей на континентальной части США", – приводит его слова "Свободная пресса".
Сегодня, 30 сентября, запланировано большое выступление Владимира Путина по поводу итогов референдумов в Запорожской, Херсонской областях, ЛНР и ДНР. На этом фоне иностранные посольства рекомендовали своим гражданам в срочном порядке покинуть Россию.
Военные несколько часов летали у российских границ