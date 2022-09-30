Названа первая цель вероятного ядерного удара России

Названа первая цель вероятного ядерного удара России
Фото: unsplash.com
Москва может пойти на этот шаг в качестве ответа

После выступления Владимира Путина по поводу частичной мобилизации страны Запада и Украина стали серьезно опасаться вероятности использования Россией ядерного оружия. В НАТО уже проработали свой вероятный план ответа на такие действия, допустив, что в последствии удар будет нанесен прямо по Кремлю. Однако российские эксперты полагают, что Москва не станет первой использовать свои ядерные ракеты. 

Как написал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в своем Telegram, более вероятно, что первый ядерный удар Россия нанесет только после того, как НАТО решаться в открытую атаковать страну. 

"Первый ответный ограниченный российский ядерный (!) удар (удары) будет нанесен по одной из целей на континентальной части США", – приводит его слова "Свободная пресса". 

Сегодня, 30 сентября, запланировано большое выступление Владимира Путина по поводу итогов референдумов в Запорожской, Херсонской областях, ЛНР и ДНР. На этом фоне иностранные посольства рекомендовали своим гражданам в срочном порядке покинуть Россию. 

Источник: Telegram
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