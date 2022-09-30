Чиновник затронет одну самую важную тему для мира

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, решил провести 30 сентября незапланированный брифинг перед журналистами. Тема внезапной встречи не раскрывается, однако важный аспект заключается в том, что она пройдет через пару часов после обращения Владимира Путина и торжественной церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.

Эксперты сделали свои предположения, что именно хочет сказать Столтенберг на фоне такой напряженной мировой ситуации. Политический аналитик Александр Асафов в беседе с "Лентой.ру" указал, что вероятная тема его выступления может быть только одна.

Он уверен, что речь чиновника будет касаться исключительно возможности применения ядерного оружия.

"Выражаясь медийным языком, все спикеры вокруг НАТО активно раскачивали эту тему все последние дни", – отметил он.

Асафов уверен, что это выступление станет площадкой для новых обвинений в адрес России, а также попыткой выбить из повестки российскую инициативу в Совбезе – произошедшую диверсию с "Северными потоками". По мнению эксперта, так США захотят переключить внимание от возможных обвинений в свой адрес ииз-за подрыва газопровода.

Сегодня, 30 сентября, в 15:00 мск Владимир Путины выступит с речью по поводу расширения России. Речь генсека НАТО запланирована на 19:00 мск, передает телеканал "360".