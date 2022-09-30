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Итальянские журналисты издания L'Antidiplomatico полагают, что пророческие слова Виктории Нуланд о России начинают сбываться. Они напомнила интересное заявление политика, которое она сделала еще в январе 2022 года, сообщает "ПолитРоссия".
Авторы отметили, что более полугода назад Нуланд заявляла, что Россия обязательно начнет спецоперацию на Украине. И после этого запуск "Северного потока – 2" будет заморожен навсегда.
В статье журналисты полагают, что после произошедшей диверсии на газопроводе США будут активно обвинять Россию, хотя американские политики больше других говорили о том, как бы помещать работе российских газопроводом.
Взрывы на двух "Северных потоках" произошли 26 сентября. Все участники расследований считают, что к произошедшему может быть причастна какая-то страна. При этом западные СМИ начали писать, что диверсии устроили российские специалисты по заказу из Москвы. Подтверждений этой теории нет.
Россия, в свою очередь, утверждает, что готова принять участие в расследовании, если со стороны европейских стран поступит такой запрос.
Около российско-польской границы сложилась напряженная ситуация