Ситуация может развернуться в неожиданном ключе

Официальное включение в состав России Луганской, Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей вряд ли окажет глобальное влияние на ход российско-украинского конфликта. Такого мнения придерживается политолог Дмитрий Леви, передает "Лента.ру".

По его словам, украинцы и без того давно не относятся к этим регионам как к своим, считая, что воюют с русской армией. Для российской стороны это, напротив, обретет новый юридический смысл.

Эксперт полагает, что даже без референдумов Россию ничего не ограничивало от более агрессивных действий, которые можно было предпринять еще пару недель назад. К примеру, приступить к обстрелу путей снабжения через Румынию и Польшу, восстановить контроль над воздушным пространством путем подавления систем ПВО и подобным.

"России не нужен политический повод для ужесточения военных действий. Я еще молчу про историю с "Северным потоком", которую тоже можно использовать как обоснование для практически любых решений", – указал он.

Фактически присоединение регионов – казуистика. Момент, когда это решение действительно имело важное значение, давно пройден – теперь же все решается на поле боя. Такая тенденция сохранится и после полного подведения итогов референдумов.

При этом, полагает политолог, расширение России – это еще один шаг к перспективному завершению конфликта, некий политический знак для западных стран, которые, в свою очередь, реагируют более сдержано на референдумы, чем предполагалось.