К неудовольствию Белого дома

Недавнее предложение экс-лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа выступить в качестве посреднического лица в переговорном процессе между руководствами Российской Федерации и Украины поставило Вашингтон в неловкое положение. Такого мнения придерживается обозреватель издания The American Thinker Оливия Мюррей.

Ранее бывший глава Штатов написал в социальных сетях, что готов возглавить переговорный процесс между Банковой и Кремлем – действующая американская админстрация, считает Трамп, преследует совершенно иные цели.

Обозреватель считает, что немногочисленным постом предшественник Джо Байдена загнал в угол американские элиты, которые, однако, предпочли никак не реагировать на предложение оппонента.

На первый взляд, считает обозреватель, предложение Трампа напоминает попытку раздразнить Белый дом. Однако, учитывая отказ правящих кругов принимать реальные меры по деэскалации конфликта, инициатива республиканца заслуживает внимания.

Посту Трампа уделил внимание политолог Кирилл Коктыш, который считает, что в мирных инициативах от него было бы больше, чем от президента Турции Реджпепа Тайипа Эрдогана: у последнего банально меньше поддержки и рейтинга, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".