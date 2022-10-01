Наступление захлебнулось: ВСУ раскрыли свои огромные потери под Херсоном

Наступление захлебнулось: ВСУ раскрыли свои огромные потери под Херсоном
Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/www.globallookpress.com
Киев бросил солдат на произвол

Вооруженные силы Украины столкнулись с огромными потерями в личном составе в результате попыток наступления на Херсонском направлении. В распоряжение средств массовой информации попала запись радиперехвата украинских бойцов.

Как отмечает источник, военнослужащие 5-й мехроты 53-й бригады вооруженных сил Украины перехватили в районе одного из сел на границе Херсонщины и Николаевской областей. Боец спрашивает, стоит ли еще надеяться на какое-то подкрепление. Зажатые в тиски ВСУ остались без связи и боеприпасов, терпя огромные потери.

Бойцы просят командование о поддержке – в противном случае от утренних "прилетов" они погибнут. Среди наступавших множество тядело раненых.

"Пытаемся, вывозим, ползем. Кстати, некоторые могут и поползти даже, готовы, на бассейн, главное, чтобы наши нас не … (обстреляли)", – приводит РИА Новости фрагмент расшифровки.

Украинские власти в экстренном порядке подали заявку на членство в НАТО: ранее появилось соответствующее видеообращение Владимира Зеленского, призванное заглушить информационный шум от вхождения в состав РФ освобожденных территорий Украины и ЛДНР. Позднее альянс ответил отказом. А экс-советник генсека ООН Игорь Никулин объяснил "Пятому каналу", что причина проста: альянсу не нужно открытое противостояние с РФ.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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