Почти 400 некорректно выписанных повесток отозваны в Москве после жалоб работодателей

Почти 400 некорректно выписанных повесток отозваны в Москве после жалоб работодателей
Фото: Кошелев Илья/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
При военкоматах создали спецгруппы разбора спорных ситуаций

После объявления частичной мобилизации, которую российские власти вынуждены проводить из-за ситуации на территории украинского государства, многие россияне получили повестки. Позже выяснилось, что при призыве граждан были допущены некоторые ошибки. Для оперативного устранения недоразумений при московских военкоматах создали спецгруппы по разбору спорных ситуаций.

Так, по результатам работы аналитиков уже отозвали около 400 неверно выданных повесток работникам столичных предприятий. В первую очередь, эксперты провели контрольную проверку повесток, которые были отправлены сотрудникам организаций, ведущих деятельность в стратегически важных сферах, а также системах жизнеобеспечения Белокаменной.

Для решения вызывающих споры моментов к профильным специалистам обратились работодатели. Они попросили уточнить данные по своим сотрудникам и разобраться в ситуации. Такие заявления поступали от компаний, занятых в сферах высоких технологий, связи, финансов, торговли продовольствием, промышленности и других.

Спецгруппы по контролю разбора жалоб приступили к работе в Златоглавой 26 сентября 2022 года. Их задача – провести проверку данных, на основании которых граждан призвали на службу в рамках частичной мобилизации. При обнаружении ошибок повестки оперативно отзывают.

Более того, для рассмотрения жалоб москвичей на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77 открыт специальный канал.

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
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