Аналитики допускают, что это было преднамеренным маневром

Минобороны России сообщило 1 октября, что было вынуждено перегруппировать войска после продолжительного наступления ВСУ на Красном Лимане – это было сделано ради сохранения личного состава. После произошедшего эксперты оценили, что могло стать причиной такого решения.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков полагает, что ВС РФ использовали прием "маневренная оборона". Войска, занимая определенную позицию, наносят удар противнику, а после переходят на следующий рубеж, чтобы продолжить его изматывать.

"Конечно, мало приятного в том, что российские войска отступили от Лимана. И с медийной точки зрения это выглядит как поражение. Но с военной точки зрения это далеко не так", – уверяет он.

Другого мнения придерживается полковник Геннадий Алехин. По его мнению, выход из Красного Лимана – результат ошибок, допущенных на харьковском направлении. Он указал, что основной проблемой является разрозненное командование российской армией.

Военный эксперт Михаил Тимошенко утверждает, что оборону Лимана было крайне тяжело выстроить, поскольку у российской армии не хватало на направлении солдат – численность противника была в разы больше. Переправить резервы в сложившейся ситуации было крайне трудно.

Аналитик Алексей Леонков заявил, что после выхода российской армии из населенного пункта якобы начались казни гражданского населения со стороны ВСУ – подтверждения информации нет. По его словам, это может говорить о предательстве, поскольку жертв украинские солдаты выбирают по спискам, оставленным ВС РФ после референдума.

После вывода войск из Красного Лимана в российском Минобороны отметили, что противник также понес большие потери в ходе боев, передает телеканал "360".