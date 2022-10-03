Политика призвали поспокойнее реагировать на тяжелые новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга перед журналистами оценил недавние заявления главы Чечни Рамзана Кадырова. Представитель Кремля указал, что некоторые сказанные им вещи были слишком эмоциональны.

Накануне глава региона, комментируя отвод войск от Красного Лимана, критично высказался о генерал-полковнике Лапине, который руководил войсками на этом направлении. Он считает, что именно командование – причина провала обороны населенного пункта. В качестве дальнейшей стратегии он призвал принимать более кардинальные меры – к примеру, задействовать "маломощное ядерное вооружение", передает "Свободная пресса".

Дмитрий Песков, комментируя слова Кадырова, отметил, что главы регионов имеют право свободно высказывать свою точку зрения. Он напомнил, что глава Чечни с самого начала СВО принимает активное участие в ее проведении. Огромный вклад вносят и жители республики.

"Другое дело, что в тяжелые моменты эмоции должны быть исключены при оценках", – отметил он.

В ответ на призыв Кадырова задействовать в боевых действиях ядерное оружие пресс-секретарь напомнил, что аспекты использования такого вооружения подробно описаны в соответствующей доктрине, и иных соображений быть не может.