Госдума одобрила ратификацию договоров о присоединении регионов

С 3 октября количество российских субъектов было официально увеличино до 89. Соответствующее решение было единогласно вынесено Госдумой. Всего на заседании присутствовало 411 депутатов из 450.

Ратификация даст возможность всем гражданам, проживающим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областях без получить российское гражданство.

По итогам голосования, депутаты полминуты аплодировали после вхождения новых регионов в состав РФ.

Перед принятием решения комитет ГД по СНГ рекомендовал ратифицировать договоры о принятии Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России, сообщает телеканал "360".