Количество субъектов в России официально увеличилось до 89

Госдума одобрила ратификацию договоров о присоединении регионов

С 3 октября количество российских субъектов было официально увеличино до 89. Соответствующее решение было единогласно вынесено Госдумой. Всего на заседании присутствовало 411 депутатов из 450. 

Ратификация даст возможность всем гражданам, проживающим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областях без получить российское гражданство.

По итогам голосования, депутаты полминуты аплодировали после вхождения новых регионов в состав РФ.

Перед принятием решения комитет ГД по СНГ рекомендовал ратифицировать договоры о принятии Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России, сообщает телеканал "360"

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Париж нагло заткнул рот "Газпрому" на Совбезе ООН

Болтающие о дипломатии французы показали свое истинное лицо

В США с ужасом назвали цель российского "удара отмщения" за подрыв "Северных потоков"

Перспектива получить по заслугам очень пугает американцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей