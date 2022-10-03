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С 3 октября количество российских субъектов было официально увеличино до 89. Соответствующее решение было единогласно вынесено Госдумой. Всего на заседании присутствовало 411 депутатов из 450.
Ратификация даст возможность всем гражданам, проживающим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областях без получить российское гражданство.
По итогам голосования, депутаты полминуты аплодировали после вхождения новых регионов в состав РФ.
Перед принятием решения комитет ГД по СНГ рекомендовал ратифицировать договоры о принятии Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России, сообщает телеканал "360".
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