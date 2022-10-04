Гендиректор Запорожской АЭС оказался украинским диверсантом

Гендиректор Запорожской АЭС оказался украинским диверсантом
Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/www.globallookpress.com
Предателя строго наказали

Украинского информатора нашли на самом верху руководства Запорожской атомной электростанции. Оказалось, что сам гендиректор Игорь Мурашов активно сотрудничал с украинскими безопасниками.

В предательстве высокопоставленный работник станции признался в эфире канала "Россия 24". Мурашов рассказал, что информировал сотрудников Службы безопасности Незалежной о том, какая ситуация складывается на ЗАЭС, передает интернет-издание "Свободная пресса".

По некоторым данным, гендиректор стратегически важного объекта мог содействовать незалежным воякам в разработке атак на станцию. При этом Мурашов прекрасно понимал, к каким катастрофическим последствиям могут привести удары по атомному объекту.

Как сообщает телеканал "360", предателя выдворили с освобожденных земель на подконтрольную киевскому режиму территорию.

Источник: Смотрим ✓ Надежный источник
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