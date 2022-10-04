Российские десантники разгромили скопление боевой техники ВСУ - видео

Мощный удар нанес огромный урон украинской военной машине

Сегодня, 4 октября, представители главного оборонного ведомства нашей страны сообщили о большом успехе наших десантников, ведущих борьбу с украинскими боевиками на территории Донбасса.

Так, благодаря дронам было обнаружено скопление незалежных вояк. Мощный огневой удар поднял на воздух логово врага. Как сообщает "Пятый канал", противник потерял много единиц боевой техники, а также живую силу.

Тем временем, наши военные продолжают успешно отбивать попытки украинцев контратаковать на восточном направлении. Как сообщает "Радио 1", ВС РФ создали серьезную линию обороны в этой зоне.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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