Разведчики, в свою очередь, стали чаще приближаться к российским территориям

Около украинской границы со стороны Польши заметили поток самолетов НАТО – все они прилетели в страну за последнюю неделю и, согласно данным из открытых источников, часть из них наверняка выполняет заказы для американского Минобороны, сообщает "Лента.ру".

К примеру, 29 сентября из города Колумбус в Огайо в польшу прилетел Boeing 747-412, который принадлежит известной грузовой компании, сотрудничающей с Пентагоном.

На следующий день, 30 сентября, в этом же районе было зафиксировано прибытие транспортного самолета CASA C-295M испанских ВВС, который отправился в сторону Кракова. В то же время в Марсель вылетел Ан-124, зарегистрированный на Украине.

Позже, 1 октября, с Жешува в чешскую Прагу вылетел американский вертолет Bell 429, также зарегистрированный на Украине. На следующий день, 2 октября, с авиабазы ВВС Великобритании поднялся Airbus A330-243, который принадлежит компании, сотрудничающей с Минобороны королевства. Кроме того, на аэродроме был зафиксирован Boeing 767, прилетевший из ирландского аэропорта Шеннон, которым имеет право пользоваться правительство США.

Также в субботу в Польшу прилетел военно-транспортный самолет ВВС США Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules. Как сообщают журналисты, он используется в том числе и для перевозки тяжелого военного вооружения.

На этом фоне возросла и активность самолетов альянса у российских границ. Не исключено, что в НАТО готовятся к чему-то серьезному.