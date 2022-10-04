Источники назвали три причины отступления ВС РФ под Херсоном

Источники назвали три причины отступления ВС РФ под Херсоном
Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Украинцы использовали хитрость и новые технологии

Военкор Роман Сапоньков назвал причины, по которым российским военным пришлось оставить позиции под Херсоном. По его словам, всего есть три объяснения произошедшему, передает Pravda.ru. 

Первая – последние семь месяцев никакой ротации армии там не производилось. При этом все это время противник проводил артобстрелы, что поспособствовало ухудшению боеспособности подразделений. 

Вторая – тактика украинских солдат. По его словам, ВСУ вклинивались в опорные пункты российской армии. Они взяли их, воспользовавшись плохой погодой, которая не позволяла задействовать артиллерию. 

Третья причина – ВСУ нанесли на свою технику символы V и Z, из-за чего в первые часы боя возникла путаница. Также это может говорить о том, что украинцы используют американскую сетецентрическую систему управления боем, когда все подразделения отмечены на компьютере – это помогало им определять, где находится противник. 

"Если это так, то это очень плохо, так как это качественно новый уровень управления войсками",

– подытожил журналист.

Источник: Pravda.ru ✓ Надежный источник
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