Украинцы использовали хитрость и новые технологии

Военкор Роман Сапоньков назвал причины, по которым российским военным пришлось оставить позиции под Херсоном. По его словам, всего есть три объяснения произошедшему, передает Pravda.ru.

Первая – последние семь месяцев никакой ротации армии там не производилось. При этом все это время противник проводил артобстрелы, что поспособствовало ухудшению боеспособности подразделений.

Вторая – тактика украинских солдат. По его словам, ВСУ вклинивались в опорные пункты российской армии. Они взяли их, воспользовавшись плохой погодой, которая не позволяла задействовать артиллерию.

Третья причина – ВСУ нанесли на свою технику символы V и Z, из-за чего в первые часы боя возникла путаница. Также это может говорить о том, что украинцы используют американскую сетецентрическую систему управления боем, когда все подразделения отмечены на компьютере – это помогало им определять, где находится противник.

"Если это так, то это очень плохо, так как это качественно новый уровень управления войсками",

– подытожил журналист.