Маневр командования позволил сберечь личный состав

Источники, которые в курсе происходящего на поле боя в рамках спецоперации, раскрыли ранее неизвестные детали отвода войск на Краснолиманском направлении. По их информации, генерал Александр Лапин совершил скрытый маневр, который позволил вывести войска и сохранить личный состав, сообщает URA.RU.

Они утверждают, что командующий сумел скрытно перегруппировать подразделение, что, в свою очередь, дало ВС РФ небольшое преимущество на поле боя.

"Это не позволило взять "Центр" в котел и атаковать с тыла", – пояснили источники.

Лапин не только смог скрыто ввести дополнительные резервы во время боя, но и организовал доставку боеприпасов и продовольствия.

Несмотря на отвод российской армии от Красного Лимана, благодаря командованию генерала противник понес потери в технике и личном составе. По различным оценкам, количество боевиков ВСУ во время боев могло достигать 30 тысяч человек, и решение о выводе войск он принимал вместе с Генштабом.

Такая информация появилась после критики Рамзана Кадырова в адрес Лапина. Глава Чечни заявил, что именно просчеты командира привели к потере Красного Лимана. В Кремле, в свою очередь, отметили, что Кадыров имеет право высказывать свою точку зрения, однако в тяжелые моменты не стоит проявлять излишную эмоциональность.