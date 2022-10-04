Российской стороне придется сражаться до победного конца

Историк украинского происхождения Андрей Ваджра считает, что Донбасс является лишь первой фронтовой линией в противостоянии России с Западом. По его словам, РФ ни в коем случае не должна проиграть, поскольку иначе страну будут ждать крайне тяжелые времена, пишет "ПолитРоссия".

Эксперт считает, что Донбас не интересен ни Украине, ни США с ЕС. Однако этот регион касается России и людей, которые там проживают. Особенно учитывая частичную мобилизацию в стране, которая вовлекла в происходящее многие российские семьи, и теперь это и дело всех россиян.

Пока призыв вызывает панику, однако со временем, уверяет он, все встанет на свои места: начнут меняться взгляды на ситуацию, ценности и понимание происходящего.

"Нам не дают этого выбора, нас хотят разрушить. Тот, кто помнит 90-е, должен понимать, что то, что происходило в 90-е – это просто веселая песня, по сравнению с тем, что нам готовят там, на Западе", – уверяет он.

Другого выхода из ситуации, кроме как принимать участие в конфликте, у России нет, поскольку внеплановое завершение СВО может обернуться для страны настоящей катастрофой – нужно сражаться до победы.