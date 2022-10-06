Мирное урегулирование ситуации, скорее всего, исключено

Запад готовится совершить атаку на Россию в случае, если в украинском конфликте будет задействовано ядерное вооружение. Хотя американцы оценивают такую возможность как маловероятную, они уже подобрали основные направления ударов, сообщает британский таблоид The Sun.

Первый вариант подразумевает аналогичный ядерный ответ по российской территории, но какой именно – оценить трудно. Эксперты полагают, что США не пойдут на этот шаг, чтобы не допустить ядерной войны. Однако такой вероятности и не исключают.

Второй вариант – уничтожение российской армии. НАТО могут нанести удары по позициям ВС РФ на Украине, напрямую вмешавшись в конфликт. В Альянсе будут оценивать возросшие риски проникновения радиации на территорию союзных стран как атаку на них, что попадает под действие пятой статьи оборонительной доктрины.

Третье направление – Черноморский флот. Американцы и европейцы могут потопить корабли, чтобы нарушить снабжение российской армии. Это бы привело к проблемам при перемещении техники по морю, а также ухудшило бы ситуацию с авиацией.

Четвертый сценарий – "целевой удар". НАТО могут совершить атаку на подразделения ВС РФ, которые отвечают за ядерное вооружение.

Британские журналисты считают, что есть и другие варианты решения ситуации, которые, впрочем, могут быть использованы с небольшой долей вероятности. Это новые санкции против России, хотя неясно, насколько страны сочтут это достаточной защитой. Это бездействие, которое является самым маловероятным сценарием, а также предложение решения российско-украинского конфликта – на него британцы тоже не рассчитывают, поскольку это бы показало, что стратегия Владимира Путина по отношению к Западу работает.

При этом американцы пока не видят никаких признаков подготовки Россией ядерного удара. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби утверждает, что военные продолжают следить за российскими силами ядерного сдерживания, подготавливая стратегию собственного ответа, передает РИА ФАН.