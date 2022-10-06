Журналисты начали убеждать, что в России готовится военный переворот

Американцы хотят, чтобы российский президент Владимир Путин покинул пост – каким именно образом для них, судя по всему, значения не имеет. С этим и связано недавнее заявление Владимира Зеленского, что Киев будет вести переговоры с Москвой только в том случае, если у России появится новый лидер. В российском МИД полагают, что это было сказано после указаний со стороны Вашингтона.

Впрочем, американские СМИ уже активно раскручивают идею, что Путин вскоре может перестать быть президентом России. Эксперты издания Newsweek убеждают, что главу попытаются "ликвидировать" собственные сторонники, в числе которых Рамзан Кадыров.

Они уверяют, что именно так можно объяснить недавнюю критику военных действий на Украине, командования и призывов задействовать в СВО "маломощное ядерное оружие". Якобы глава Чечни сделал выпад именно в адрес главнокомандующего и готовит почву, чтобы устроить в стране военный переворот.

Тем не менее, с такими заявлениями категорически не согласны специалисты, которые разбираются в российской повестке. По их мнению, рассматривать заявление Кадырова как шаг против Путина – граничит с перевиранием действительности. Не так давно глава Чечни был удостоен звания генерал-полковника. И вряд ли российский президент принял бы такое решение, если бы подозревал угрозу со стороны чеченского лидера.