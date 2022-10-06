Украинские боевики подорвали ракетами жилой дом в России

Украинские боевики подорвали ракетами жилой дом в России
Фото: www.unsplash.com
Удар нанесен из американской установки

Сегодня, 6 октября, леденящие душу новости пришли из нового субъекта Российской Федерации. Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по жилому дому в Херсоне.

Из-за обстрела здание получило серьезные повреждения. Информация, если ли жертвы и сколько людей пострадали, пока не предоставлена. Об этом позже сообщит областной Минздрав.

Удар был нанесен из американской установки залпового огня HIMARS. Как известно, украинские боевики очень любят использовать это вооружение и постоянно обстреливают его ракетами мирные города.

Напомним, украинские войска продолжают активно обстреливать Херсонскую область. Особое внимание боевики уделяют Антоновскому мосту, который соединяет берега Днепра и представляет собой объект исключительной стратегической важности.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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