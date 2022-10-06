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Сегодня, 6 октября, леденящие душу новости пришли из нового субъекта Российской Федерации. Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по жилому дому в Херсоне.
Из-за обстрела здание получило серьезные повреждения. Информация, если ли жертвы и сколько людей пострадали, пока не предоставлена. Об этом позже сообщит областной Минздрав.
Удар был нанесен из американской установки залпового огня HIMARS. Как известно, украинские боевики очень любят использовать это вооружение и постоянно обстреливают его ракетами мирные города.
Напомним, украинские войска продолжают активно обстреливать Херсонскую область. Особое внимание боевики уделяют Антоновскому мосту, который соединяет берега Днепра и представляет собой объект исключительной стратегической важности.
Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится