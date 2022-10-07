Выбили врага из двух городов: последние новости с фронта

Выбили врага из двух городов: последние новости с фронта
Фото: Situation in Mariupol, Ukraine Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российским бойцам удалось добиться существенных успехов

Больше полугода на территории украинского государства проводится спецоперация по демилитаризации и денацификации киевского режима. Сегодня, 7 октября, представители Донецкой народной республики сообщили о серьезном прорыве на Артемовском направлении.

Так, нашим бойцам удалось освободить Отрадовку и Веселую Долину. Украинские боевики выбиты из населенных пунктов, на территории продолжается зачистка. Таких успехов удалось добиться благодаря слаженной работе донецких военных, которых огневым сопровождением поддерживали Вооруженные силы России.

Кроме того, близится перелом на Краснолиманском направлении. Как подчеркнул врио главы ДНР Денис Пушилин, ситуация в этой зоне остается тяжелой. Сейчас в район боевых действий подходит подкрепление, которое должно помочь союзным войскам продвинуться в этом направлении, передает телеканал RT.

В свою очередь, в Херсонской области ситуация стабилизировалась. Заместитель главы местной администрации Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские боевики уперлись в эшелонированную оборону, теперь они точно не смогут прорваться вглубь региона.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Запад ждет участь развалившейся Украины - Кедми

Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится

Кремль ответил на угрозы США "уничтожить" Путина

Хотя и весьма сдержанно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей