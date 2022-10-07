Российским бойцам удалось добиться существенных успехов

Больше полугода на территории украинского государства проводится спецоперация по демилитаризации и денацификации киевского режима. Сегодня, 7 октября, представители Донецкой народной республики сообщили о серьезном прорыве на Артемовском направлении.



Так, нашим бойцам удалось освободить Отрадовку и Веселую Долину. Украинские боевики выбиты из населенных пунктов, на территории продолжается зачистка. Таких успехов удалось добиться благодаря слаженной работе донецких военных, которых огневым сопровождением поддерживали Вооруженные силы России.

Кроме того, близится перелом на Краснолиманском направлении. Как подчеркнул врио главы ДНР Денис Пушилин, ситуация в этой зоне остается тяжелой. Сейчас в район боевых действий подходит подкрепление, которое должно помочь союзным войскам продвинуться в этом направлении, передает телеканал RT.

В свою очередь, в Херсонской области ситуация стабилизировалась. Заместитель главы местной администрации Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские боевики уперлись в эшелонированную оборону, теперь они точно не смогут прорваться вглубь региона.