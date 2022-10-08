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Сегодня утром, 8 октября, украинская сторона взорвала грузовик на Крымском мосту во время следования по ж/д – путям цистерн с горючим. В результате обрушилось одно автомобильное полотно из двух. В Киеве сразу же заявили о своей причастности к произошедшему, а в Сети вспомнили, что российские представители власти говорили о предполагаемом ответе на подобную атаку.
Народ начал припоминать, что еще в июле Дмитрий Медведев раскрыл ответ России на возможные атаки на Крымский полуостров. Он сделал ужасающее предупреждение украинской стороне.
"В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый", – говорил он.
Пока российская сторона занимается расследованием произошедшего. Об официальном ответе на действия Киева ничего заявлено не было.
Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится