О последствиях предупреждал Медведев несколько месяцев назад

Сегодня утром, 8 октября, украинская сторона взорвала грузовик на Крымском мосту во время следования по ж/д – путям цистерн с горючим. В результате обрушилось одно автомобильное полотно из двух. В Киеве сразу же заявили о своей причастности к произошедшему, а в Сети вспомнили, что российские представители власти говорили о предполагаемом ответе на подобную атаку.

Народ начал припоминать, что еще в июле Дмитрий Медведев раскрыл ответ России на возможные атаки на Крымский полуостров. Он сделал ужасающее предупреждение украинской стороне.

"В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый", – говорил он.

Пока российская сторона занимается расследованием произошедшего. Об официальном ответе на действия Киева ничего заявлено не было.