Раскрыт ужасающий ответ России на подрыв Крымского моста

Раскрыт ужасающий ответ России на подрыв Крымского моста
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
О последствиях предупреждал Медведев несколько месяцев назад

Сегодня утром, 8 октября, украинская сторона взорвала грузовик на Крымском мосту во время следования по ж/д – путям цистерн с горючим. В результате обрушилось одно автомобильное полотно из двух. В Киеве сразу же заявили о своей причастности к произошедшему, а в Сети вспомнили, что российские представители власти говорили о предполагаемом ответе на подобную атаку. 

Народ начал припоминать, что еще в июле Дмитрий Медведев раскрыл ответ России на возможные атаки на Крымский полуостров. Он сделал ужасающее предупреждение украинской стороне. 

"В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый", – говорил он. 

Пока российская сторона занимается расследованием произошедшего. Об официальном ответе на действия Киева ничего заявлено не было. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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