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Министр обороны Сергей Шойгу назначил командующего объединенной группировкой сил в зоне специальной военной операции – им стал генерал Сергей Суровикин. Первая информация об этом появилась еще накануне, 7 октября, официально ее подтвердили только сегодня. Известно, что военный имеет внушительный послужной опыт.
Генералу 55 лет, он родился в Новосибирске, окончил с отличием Омское высшее общевойсковое командное училище имени Фрунзе. Командовал мотострелковым взводом, потом ротой и батальоном.
Он успел отслужить в Таджикистане, был в Чечне. В ноябре 2008 года стал начальником Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России, на этом посту он пробыл до 2010 года, после чего перешел на должность первого заместителя командующего войсками ЦВО.
В 2012 году, согласно ВЦИОМ, вошел в рейтинг Самых авторитетных людей России. С этого же момента он перешел на должность первого зама командующего ВВО, а уже в 2013 стал там главным.
В 2017 году он командовал Группировкой войск Вооруженных сил России в Сирии. При нем российским солдатам удалось достичь существенного перелома в борьбе с террористами и освободить свыше 95% территории Сирии.
По заявлению Минобороны, Суровикин был командующий ЮВО и руководил окружением ВСУ в городах Горское и Золотое Луганской области.
Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится