Что известно о новом командующем СВО Суровикине

Что известно о новом командующем СВО Суровикине
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Он стал первым человеком на этом посту

Министр обороны Сергей Шойгу назначил командующего объединенной группировкой сил в зоне специальной военной операции – им стал генерал Сергей Суровикин. Первая информация об этом появилась еще накануне, 7 октября, официально ее подтвердили только сегодня. Известно, что военный имеет внушительный послужной опыт. 

Генералу 55 лет, он родился в Новосибирске, окончил с отличием Омское высшее общевойсковое командное училище имени Фрунзе. Командовал мотострелковым взводом, потом ротой и батальоном. 

Он успел отслужить в Таджикистане, был в Чечне. В ноябре 2008 года стал начальником Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России, на этом посту он пробыл до 2010 года, после чего перешел на должность первого заместителя командующего войсками ЦВО. 

В 2012 году, согласно ВЦИОМ, вошел в рейтинг Самых авторитетных людей России. С этого же момента он перешел на должность первого зама командующего ВВО, а уже в 2013 стал там главным. 

В 2017 году он командовал Группировкой войск Вооруженных сил России в Сирии. При нем российским солдатам удалось достичь существенного перелома в борьбе с террористами и освободить свыше 95% территории Сирии. 

По заявлению Минобороны, Суровикин был командующий ЮВО и руководил окружением ВСУ в городах Горское и Золотое Луганской области. 

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
новости партнеров

Запад ждет участь развалившейся Украины - Кедми

Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится

Кремль ответил на угрозы США "уничтожить" Путина

Хотя и весьма сдержанно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей