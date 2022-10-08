Он стал первым человеком на этом посту

Министр обороны Сергей Шойгу назначил командующего объединенной группировкой сил в зоне специальной военной операции – им стал генерал Сергей Суровикин. Первая информация об этом появилась еще накануне, 7 октября, официально ее подтвердили только сегодня. Известно, что военный имеет внушительный послужной опыт.

Генералу 55 лет, он родился в Новосибирске, окончил с отличием Омское высшее общевойсковое командное училище имени Фрунзе. Командовал мотострелковым взводом, потом ротой и батальоном.

Он успел отслужить в Таджикистане, был в Чечне. В ноябре 2008 года стал начальником Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России, на этом посту он пробыл до 2010 года, после чего перешел на должность первого заместителя командующего войсками ЦВО.

В 2012 году, согласно ВЦИОМ, вошел в рейтинг Самых авторитетных людей России. С этого же момента он перешел на должность первого зама командующего ВВО, а уже в 2013 стал там главным.

В 2017 году он командовал Группировкой войск Вооруженных сил России в Сирии. При нем российским солдатам удалось достичь существенного перелома в борьбе с террористами и освободить свыше 95% территории Сирии.

По заявлению Минобороны, Суровикин был командующий ЮВО и руководил окружением ВСУ в городах Горское и Золотое Луганской области.