Киев потерял более 300 боевиков

Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления на трех направлениях, однако все атаки были отражены, указали в Минобороны РФ.

На Купянском направлении противник пытался прорваться с помощью двух батальонов, которые усилили иностранными наемниками. ВСУ потеряли свыше 50 бойцов, а также танк и девять боевых бронированных машин.

На Луганском направлении противник потерял более 120 человек, три танка и семь ББМ, а также 11 автомобилей. На Запорожском направлении уничтожены 100 военнослужащих ВСУ, два танка и пять ББМ, передает "Пятый канал".