Войска РФ отбили атаки ВСУ на трех направлениях

Киев потерял более 300 боевиков

Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления на трех направлениях, однако все атаки были отражены, указали в Минобороны РФ.

На Купянском направлении противник пытался прорваться с помощью двух батальонов, которые усилили иностранными наемниками. ВСУ потеряли свыше 50 бойцов, а также танк и девять боевых бронированных машин.

На Луганском направлении противник потерял более 120 человек, три танка и семь ББМ, а также 11 автомобилей. На Запорожском направлении уничтожены 100 военнослужащих ВСУ, два танка и пять ББМ, передает "Пятый канал".

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
новости партнеров

Запад ждет участь развалившейся Украины - Кедми

Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится

Кремль ответил на угрозы США "уничтожить" Путина

Хотя и весьма сдержанно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей