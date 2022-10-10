Бывший президент прервал молчание

После произошедшего теракта на Крымском мосту многие стали ждать заявления по этому поводу не только президента, но и замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Еще летом он предупреждал, что удары по Крыму обернутся для Украины "судным днем". Тем не менее, сразу комментировать случившееся он не стал. Политик прервал молчание только после заявления по этому поводу Владимира Путина.

Зампред передал свое отношение к этому через журналистку Надану Фридрихсон. Она опубликовала в своем Telegram его короткое текстовое интервью. Почему Медведев не прокомментировал инцидент, как уже стало традиционным, через свои соцсети – неизвестно.

Политик повторил слова Владимира Путина, что к взрывам на Крымском мосту причастна Украина, передает телеканал "360". Сейчас все доклады и выводы по сложившейся ситуации сделаны, отметил он.

"Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире", – намекнул Медведев.

Он обратился к россиянам, выразив уверенность, что они его в этой точке зрения поддержат, пишет URA.RU.

Сейчас, полагает зампред Совбеза, страна объединилась для защиты людей и Отечества. Отчасти это показала и частичная мобилизация, где стал виден истинный патриотизм, несмотря на проявления "человеческих эмоций" и "стандартного раздолбайства".