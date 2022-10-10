Слухи о предполагаемом решении президента ходили давно

Сегодня, 10 октября, Владимир Путин выступит на совещании Совета безопасности России. Об этом ранее сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, однако тему в Кремле пообещали сообщить позднее.

Выступление главы России состоится после совершенного в субботу теракта на Крымском мосту. Официальное заявление о произошедшем Путин уже сделал, указав, что это является терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры, передает Общественная служба новостей.

Как пишут журналисты из кремлевского пула, выступление Владимира Путина во время совещания Совбеза в данном случае – необычное явление. Обычно такие встречи проходят в пятницу, а в редких случаях – четверг или субботу. Они напомнили, что ранее президент во время общения с главой СК РФ назвал произошедшее терактом.

Также 8 октября, когда произошел взрыв на Крымском мосту, Владимир Путин подписал указ о передаче контроля за объектом инфраструктуры ФСБ. Именно эта служба является главной в случае КТО.

Еще на прошлых неделях в медиапространстве активно обсуждалась возможность введения режима контртеррористической операции – либо в приграничных регионах, либо по всей стране. В Кремле, в свою очередь, отмечали, что окончательное решение будет за президентом России.