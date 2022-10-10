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Утром, 10 октября, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу – во многих регионах страны стало известно о десятках ракетных ударов. Местные власти заявили, что удары были нанесены по критическим объектам инфраструктуры. По предварительным подсчетам, все было выпущено около 150 снарядов. Украинская сторона сообщает о 75 ракетах.
Предположительно, это стало ответом России на взрыв Крымского моста. На этом фоне в Сети вспомнили, что ранее Владимир Путин предупреждал, что Москва может предпринять более радикальные действия.
В Telegram-канале "Пул N3" опубликовали видео, на котором президент говорит, что Россия пока сдержано отвечает на теракты. Но это лишь дело времени, если все продолжится.
Эксперт Игорь Коротченко в беседе со "Свободной прессой" отметил, что новая серия ракетных ударов по Украине является "воздушной наступательной операцией". По его словам, россиская сторона использует только обычное вооружение с определенным планом.
После атак в некоторых регионах начались перебои с поставкими воды, отопления, работой интернета и электричеством. В частности в Сумах полностью пропало электроснабжение, сообщает телеканал "360".
Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится