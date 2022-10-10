Путин обратился к россиянам во время заседания Совбеза

Путин обратился к россиянам во время заседания Совбеза
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Президент сделал несколько важных заявлений

Владимир Путин после взрывов на Крымском мосту провел внеплановое заседание Совета безопасности РФ. Президент ранее назвал произошедшее терактом, поручив СК полностью расследовать взрывы. Вместе с тем, с утра, 10 октября, практически по всей территории Украины были нанесены ракетные удары. 

Президент заявил, что украинская сторона давно использует террористические методы, убивая журналистов, общественных деятелей и ученых не только на территории России, но на Украине. По его словам, СБУ уже совершила 3 теракта в отношении Курской АЭС, были попытки подорвать "Турецкий поток". Оставлять это без ответа Москва не может.

"По предложению Минобороны РФ и по плану Генштаба нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины", – сообщил он.

Путин предупредил, что если украинская сторона продолжит попытки проведения терактов на территории России, то ответы "будут жесткими и соответствовать уровню угроз". 

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