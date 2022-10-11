В Лондоне требуют поставить Киеву новое оружие

Директор британского агентства электронного шпионажа Джереми Флеминг заявил, что российское руководство предпринимает неверные шаги в спецоперации. По его словам, ресурсы у ВС РФ подходят к концу, сообщает NBC News.

Такое заявление разведчик сделал после массированных обстрелов российской стороной украинской территории накануне, 10 сентября. Первые удары пришлись по Киеву, а после затронули и другие города и расположенные в них инфраструктурные объекты в большинстве регионов страны. По заявлению властей на Украине, взрывы в некоторых субъектах продолжались и поздней ночью, сообщает телеканал "360".

В своем выступлении, запланированном на вторник, Флеминг намерен заявить, что Киев одерживает победу на поле боя и в киберпространстве. Также разведчик намерен высказаться и о России. Его речь появилась в распоряжении журналистов.

"Затраты на Россию – в людях и оборудовании – ошеломляют. Мы знаем – и российские командиры на местах знают, – что их припасы и боеприпасы на исходе", – собирается заявить он.

По его словам, об этом может свидетельствовать и частичная мобилизация в стране. Глава британской разведки заключил, что сейчас РФ находится в безвыходном положении. Он потребует продолжать поддержку Киева с помощью поставки военных ресурсов.

После обстрелов Украины накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал украинским властям незамедлительную военную поддержку. Он заявил, что новая партия вооружений уже находится на пути в Киев, передает RT.